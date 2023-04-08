Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİM YAPILDI

Güncel Haberler

İSTANBUL'da, helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi.

İSTANBUL'da, helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktalarında durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan kontrol noktalarında 14.00-16.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'nda kurulan kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların GBT sorgusu yapıldı. Helikopter destekli denetimde, 'Hanna' adlı narkotik köpeği de görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Helikopter Narkotik Hisarcık İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title