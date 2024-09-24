İstanbul'da Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy'de genel asayiş denetimi yaptı. 40 noktada eş zamanlı olarak yapılan denetimde, durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetime, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, motosikletli polis ekipleri, Önleyici Hizmetle Şube Müdürlüğü ekipleri katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel