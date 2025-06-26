Üsküdar'da Hazreti Hüseyin'i Anma Programı Düzenlendi

Üsküdar'da Hazreti Hüseyin'i Anma Programı Düzenlendi
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Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi tarafından Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde Hazreti Hüseyin'i anma programı gerçekleştirildi. İlahiyatçı Ali Rıza Yeşil, Hazreti Hüseyin'in anılmasının önemine ve 15 Temmuz şehitlerinin emperyalizme karşı duruşuna vurgu yaptı. Program mersiye okunması ve katılımcıların karanfil bırakması ile sona erdi.

Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezince, Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde Hazreti Hüseyin'i anma programı düzenlendi.

Programda konuşan ilahiyatçı Ali Rıza Yeşil, tüm Müslümanların ortak matemi olan Hazreti Hüseyin'i anmanın önemine işaret ederek, 15 Temmuz şehitlerini selamladı.

Yeşil, Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinin üzerinden geçen bunca yıldan sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bir araya geldiklerine dikkati çekerek, "Şehit olan kardeşlerimiz, emperyalizmin gölgesinde yaşamaktansa izzetle şehit olmayı seçtiler. Hazreti Hüseyin'i öğrenmek ve anlamak, bugün Müslümanların yeniden hatırlaması gereken bir öğretidir. Milletimiz, emperyalizmin tüm çeşitleriyle mücadele etmektedir." diye konuştu.

Hazreti Hüseyin'in çağrısının çağları aşarak bugüne kadar geldiğini söyleyen Yeşil, "15 Temmuz'da bu köprünün başında ve tüm mazlum coğrafyalarda emperyalizme başkaldıran herkes aynı çağrıya uymaktadır." dedi.

Program, mersiye okunması ve dernek üyeleri ile katılımcıların şehitliğe karanfil bırakmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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