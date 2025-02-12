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İstanbul'da Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul'da Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
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İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplandı. Toplantıda, sahipsiz hayvanlara yönelik tedbirler ve öneriler değerlendirildi.

İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Davut Gül'ün başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarıyla ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.

Toplantıda, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi.

Vali Gül toplantıya ilişkin, "Sahipsiz sokak hayvanları sorununu şehrimizin gündeminden çıkartmak için kanunun emrettiği çalışmaları istişare ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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