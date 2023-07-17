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İstanbul'da hayvana şiddet kamerada: Güvercini fırlatıp tekmeledi

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Kağıthane'de bir şahıs kulübeye girmek istemeyen güvercinleri önce fırlattı ardından tekmeledi. Hayvanlara yapılan kötü muamele vatandaş kameralarına yansıdı.

İstanbul'da hayvana şiddet kamerada: Güvercini fırlatıp tekmeledi

Kağıthane'de bir şahıs kulübeye girmek istemeyen güvercinleri önce fırlattı ardından tekmeledi

İSTANBUL - Kağıthane'de boş bir araziye kurduğu kulübeye güvercinleri kapatan bir şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinleri önce fırlattı ardından tekmeledi. Hayvanlara yapılan kötü muamele vatandaş kameralarına yansıdı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, yol kenarında bulunan boş bir araziye güvercinler için kulübe yapan şahıs, hayvanlarını yuvalarına sokmak istedi.

Önce fırlattı sonra tekmeledi

Şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinlerden birisini sert bir şekilde tutarak yuvaya fırlatırken, direnen başka bir güvercine ise tekmeler savurarak kovaladı. Tekmelerin bazıları güvercinlere denk gelirken, hayvanlara karşı yapılan şiddet vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Güncel

Kağıthane İstanbul Güncel Haberler

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