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İstanbul'da havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüpheli, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak adalete teslim edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada yer alan ve 'asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

Yerlikaya, şüpheliyi yakalayıp adalete teslim eden polisleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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