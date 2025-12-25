İstanbul Valiliğinden yarın ve cumartesi için soğuk hava uyarısı Açıklaması

İstanbul Valiliği, kentteki hava sıcaklarının yarından itibaren 5-8 derece düşeceğini, 2 gün boyunca kuzey kesimler ile yükseklerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu bildirdi.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kent genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kentte yarın ve cumartesi için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, " İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.