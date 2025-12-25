Haberler

İstanbul Valiliğinden yarın ve cumartesi için soğuk hava uyarısı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, kentteki hava sıcaklıklarının 5-8 derece düşeceğini ve 2 gün boyunca kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadiselerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul Valiliği, kentteki hava sıcaklarının yarından itibaren 5-8 derece düşeceğini, 2 gün boyunca kuzey kesimler ile yükseklerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu bildirdi.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kent genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kentte yarın ve cumartesi için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, " İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 senedir içerideydi, devlet bu gençlere iş bulsun

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 yıldır içeride...
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 senedir içerideydi, devlet bu gençlere iş bulsun

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 yıldır içeride...
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil

Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip