İstanbul'da Hava Sıcaklıkları Düşerken Hafif Yağış Etkili Oldu
İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bazı ilçelerde meydana gelen hafif yağışlarla birlikte düştü. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklık ortalaması 25,3 dereceye geriledi. Yağmur nedeniyle yolda kalan İstanbullular, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif yağış etkili oldu.
Kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağışla sıcaklıklarda düşüş yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde hava sıcaklığı kentte ortalama 25,3 derece ölçüldü.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular, havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı.
Yollarda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslamamak için kapalı yerlere, toplu taşıma istasyonlarına sığındı.
Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel