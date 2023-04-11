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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

Güncel Haberler

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı ve Maltepe-Adalar seferlerinin hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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