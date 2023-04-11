İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
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İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı ve Maltepe-Adalar seferlerinin hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleştirilemediği duyuruldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi. ???????
Kaynak: AA / Güncel