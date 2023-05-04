İstanbul'da Hataylı depremzede girişimci kadınlar için yardım çadırı kuruldu

Bahçelievler'de, Hatay'da depremde zarar gören ve ürünlerini değerlendiremeyen kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere destek olmak amacıyla yardım çadırı kuruldu.

Bahçelievler'de, Hatay'da depremde zarar gören ve ürünlerini değerlendiremeyen kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere destek olmak amacıyla yardım çadırı kuruldu.

Bahçelievler Belediyesinin ev sahipliğinde Antakya Belediyesi organizasyonu ve Save the Children desteğiyle Soğanlı etkinlik çadırında, Hataylı 12 kadın girişimci ve kooperatifinin ürünleri satışa sunuldu.

Çadırda, Hatay'ın kendine has biber salçası, nar ekşisi ve onlarca çeşit reçelin yanı sıra zeytinyağı, el sanatları ürünleri yer alıyor.

Save the Children Geçim Kaynakları Sorumlusu İbrahim Turan, AA muhabirine, etkinliğin depremzedelere yardım amacıyla düzenlendiğini hatırlattı.

Yardım çadırının hafta boyunca açık olacağını ifade eden Turan, " İstanbul'daki tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Türkiye'nin yaşamış olduğu bu büyük felakette, Hataylı vatandaşlarımızın yanında olmak önemli." dedi.

Yardım çadırı, 7 Mayıs akşamına kadar açık kalacak.