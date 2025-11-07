İstanbul'da Hastaneye Usulsüzlük ve Şiddet İddiaları Üzerine Soruşturma Başlatıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Gaziosmanpaşa'da usulsüz işlem yapıldığı ve bir vatandaşa şiddet uygulandığı belirtilen hastane hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti oluştuğunu belirtti.

Söz konusu hastanede estetik işlem için bulunan vatandaştan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıktığı iddia edilen tartışmada, vatandaşa fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgilerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Güner, şu ifadelere yer verdi:

"Olayla ilgili olarak müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir. İddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecektir. Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülecektir."