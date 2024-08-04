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İstanbul'da Hastane Tavanı Çöktü, 8 Bebek Kurtarıldı

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İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı, sıcak su borusunun patlaması sonucu çöktü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 8 bebek, tedavi altına alındı. Hastane, pandemi döneminde hızlı bir şekilde inşa edilmiş ve yurt dışından gelecek hastalara da hizmet verebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtilmişti.

(İSTANBUL) - İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı, sıcak su borusunun patlaması nedeniyle çöktü, 8 bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2020'de pandemi döneminde Atatürk Havalimanı yerleşkesine 45 günde yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde dün gece tehlike atlatıldı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, tavandan geçen sıcak su tesisatında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle tavan çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenidoğan ünitesinde tedavi gören 8 bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Patlama yaşanan hastane pandemi döneminde Atatürk Havalimanı yerleşkesine 45 günde yapılarak 31 Mayıs 2020'de açılmıştı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerektiğinde tamamı yoğun bakım için kullanılabilecek 1008 yatak kapasiteli hastanenin yurt dışından gelecek hastalara da hizmet edebilecek durumda olduğunu belirterek, "Yurt dışından bir hasta geliyorsa, uçakla gelip hemen bir yaya mesafede hastaneye gelecek tedavisini olacak ve tedaviden sonra da yine uçakla buradan nereye gidecekse uluslararası ise uluslararası, ulusal ise ulusal olarak hemen ulaşabileceği menziline ulaşacaktır" demişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yenidoğan İstanbul İtfaiye Bebek Güncel Haberler

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