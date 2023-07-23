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İstanbul'da Hasdal'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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Eyüpsultan Hasdal'daki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın havadan ve karadan gerçekleştirilen çalışmalarla kısmen kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Yangın söndürme helikopteri de yangın söndürme çalışmalarına dahil oldu. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, çalışmalar sürdürülüyor.

- İstanbul'da ormanlık alanda yangın

Hasdal'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan gerçekleştirilen çalışmalarla kısmen kontrol altına alındı

İSTANBUL - Eyüpsultan Hasdal'daki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan Hasdal'daki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Yangın söndürme helikopteri ormanlık alandaki yangını söndürme çalışmalarına dahil oldu. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Güncel

Eyüpsultan İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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