İstanbul'da Haraç Şebekesine Operasyon: 29 Gözaltı

İstanbul'da Haraç Şebekesine Operasyon: 29 Gözaltı
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İstanbul'da haraç almak amacıyla iş yerlerini kurşunlayan bir şebekeye yönelik operasyonda 29 kişi yakalandı. 27 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon sırasında 6 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İSTANBUL'da haraç almak amacıyla iş yerlerini kurşunlayan, tehdit, öldürme gasp olayları gerçekleştiren şebeke üyesi 29 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin işyerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda haraç için yerlerini kurşunlayan şebeke üyeleri yakalandı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 6 ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Haraç almak için işyerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerle ilgili 'Kasten öldürmek', 'Gasp', 'Ruhsatsız silah bulundurmak', 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Genel Güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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