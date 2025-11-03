Haberler

İstanbul'da Haraç İsteyenlere Silahlı Saldırı Operasyonu

Fatih'te haraç istedikleri iş yerine silahlı saldırı düzenleyen motosikletli 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İSTANBUL, -FATİH'te iddiaya göre haraç istedikleri iş yerine silahlı saldırı düzenleyen motosikletli 2 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen 2 kişi gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 23 Ekim'de gece saatlerinde Molla Hüsrev Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce haraç istedikleri iş yerinin önüne motosikletle gelen kaslı 2 şüpheli, silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin Y.A. (25) ve Y.A.A. (21) olduğunu belirledi. Şüpheliler teknik ve fiziki takibin ardından 30 Ekim'de Küçükçekmece'deki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda 1 bıçak, 29 fişek, 2 kask ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, olayın planlama aşamasında yer aldığı belirlenen E.M.K. (24) ve Ö.F.S. (23)'ü de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı



