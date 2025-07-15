İstanbul'da Haraç İçin Silahlı Saldırı Gerçekleştiren 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Haraç İçin Silahlı Saldırı Gerçekleştiren 6 Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul merkezli 3 ilde haraç almak amacıyla silahlı saldırılar düzenleyen 6 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla tutuklandı. Olaylarla ilgili çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Ali AKSOYER / İSTANBUL, İSTANBUL merkezli 3 ilde haraç almak için silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlenen 6 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüphelilerle birlikte 2 AK-47 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'ta 18 Haziran'da Mevlana Mahallesi'nde bir kişiye yönelik silahlı saldırı meydana geldi. Bu saldırıdan bir gün sonra bu kez Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir iş yeri kimliği meçhul kişiler tarafından otomatik silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olaya karışan İ.C. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 AK-47 otomatik silah ile 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonlarda İstanbul ve Başakşehir de T.K., M.C.E. ve L.Y. adlı şüpheliler ile Tekirdağ ve Diyarbakır'da yapılan baskınlarda C.A. ile A.B.R. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde yapıldı. Haraç almak amacıyla kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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