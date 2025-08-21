İstanbul'da Haraç İçin Kurşunlama Yapan Suç Örgütü Çökertildi

İstanbul'da Haraç İçin Kurşunlama Yapan Suç Örgütü Çökertildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul'da Haraç İçin Kurşunlama Yapan Suç Örgütü Çökertildi
Haber Videosu

İstanbul'da haraç almak amacıyla iş yerlerini kurşunlayan suç örgütü üyeleri, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı, olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL'da haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan suç örgütü üyeleri, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da haraç almak için 11 ayrı kurşunlama olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada polis ve jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde otomobil ya da motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları ardından hızla kaçtıkları görülüyor.

İLK OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç örgütüne ilk olarak İl jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. 21 Temmuz 2025'te düzenlenen operasyonda E.B.(20) ile E.K.(18) gözaltına alındı. Poliste daha önceden suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İKİNCİ OPERASYONDA 4 GÖZALTI

Gasp Büro Amirliği tarafından suç örgütünün diğer üyelerini yakalamak için ikinci dalga operasyon yapıldı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak giren polis ekipleri şüpheliler M.D.(22), V.A.(20), Y.C.(19) ve İ.E.'yi (20) gözaltına aldı. Şüphelilerden M.D.'nin daha önceden poliste 2 suç kaydı bulunduğu ve olayların azmettiricisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden V.A.'nın ise benzer suçlardan poliste 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gasp Büro Amirliğinde ifade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Valilik'ten kritik talimat
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi

Kanlı plan için ilk adım atıldı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek

Zincir marketlerde yeni dönem! Cumhur Reyonu projesi geliyor
Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti

17 yaşındaki Yağmur'u öldüren sözleşmeli erden pişkin savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle

Kerem Aktürkoğlu'ndan olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.