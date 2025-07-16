İstanbul'da Haraç Çetesi Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Haraç Çetesi Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan suç örgütü üyesi 13 kişi yakalandı. Daha önceki operasyonda tutuklanan 16 şüpheliyle birlikte toplamda suç örgütüyle bağlantılı 29 kişi adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM/ISTANBUL İSTANBUL merkezli iki ilde yapılan operasyonda haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan, yaralama ve cinayet olayları gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Daha önce aynı soruşturma kapsamında 16 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Şüphelilerle birlikte toplam 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haraç almak için bir çetenin varlığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle çeteyi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren takiplerin ardından şüphelilerin İstanbul'un Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Sultangazi, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüpsultan ilçeleri ile Tekirdağ'da 23 ayrı kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

16 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Aynı suç örgütüne daha önce yapılan operasyonda 19 şüpheli yakaladı. Bunlardan 16'sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yurt dışından talimat aldıkları belirlenen çetenin geri kalan üyelerini yakalamak için önceki İstanbul ve Tekirdağ'da tespit edilen 25 adrese Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda haraç çetesi üyesi biri yaşı küçük 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan 11 şüpheli ile yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde bulunan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! 'Ahrazım' açıklaması gazetecileri şaşırttı

DEM heyetiyle görüşen Bahçeli'nin sözleri gazetecileri şoke etti
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

İsrail sınır komşumuzun genelkurmay başkanlığını vurdu
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak

Arabistan'daki maaşı dudak uçuklattı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'nin güneyinden! Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar

Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.