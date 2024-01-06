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İstanbul'da hapis cezası bulunan 8 hükümlü gözaltına alındı

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlüyü Sultangazi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlüler, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sultangazi ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, aralarında dolandırıcılık suçundan 57 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olup farklı suçlardan da 3 aranması bulunan kişi ile 7 hükümlünün adreslerini belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Sultangazi İstanbul Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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