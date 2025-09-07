İstanbul'da Halka Açık Konserde 'Teşhircilik' Soruşturması Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şişli Harbiye Mahallesi'ndeki halka açık konserde şarkı söyleyen müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Harbiye Mahallesi'ndeki Küçükçiftlik Park'ta dün akşam sahne alan Manifest Grubu üyelerinin konser sırasında yaptığı dans gösterisinin, basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapanlar tarafından, toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularının ihlali ve incitilmesi, edep ve ahlak temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine" soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Halka açık konserdeki eylemlerle ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesinde düzenlenen "hayasızca hareketler" kapsamındaki "teşhircilik" suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği bildirildi.