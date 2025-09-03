Haberler

İstanbul'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında bilgilendirme ve farkındalık programı düzenlendi

İstanbul Sağlık Müdürlüğünce, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında çeşitli stantlarla bilgilendirme ve farkındalık programı düzenlendi.

Güngören Menderes Caddesi'nde kurulan stantlarda vatandaşlara sigara bırakma danışmanlık hizmeti, karbonmonoksit ölçümü, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı hayat merkezlerinin sunduğu hizmetler, ruh sağlığı ve çocuk gelişimi konularında bilgiler verildi.

Ayrıca diyetisyenler eşliğinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemi anlatıldı ve boy, kilo, şeker, tansiyon ölçümleri yapıldı.

Çocuklara yönelik düzenlenen aktivitelerde, sağlıklı beslenme çantası oyunu, diş sağlığı maketleriyle uygulamalı bilgilendirme, bebek bakımı, anne sütü ve emzirmenin önemi gibi konularda farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Sağlığı Haftası boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde çeşitli farkındalık faaliyetleri gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye'nin 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Güner, "Bugün İstanbul, dünyanın sağlık başkenti haline geldi." dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ortaya koyduğu vizyona değinen Güner, "Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye çalışıyoruz. Halk Sağlığı Haftası'nda da 7 gün boyunca 7 ayrı mottoyla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Kanser taramalarından sağlıklı beslenmeye, fiziksel aktiviteden aile hekimliğine kadar farklı konularda stantlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin yalnızca Halk Sağlığı Haftası ile sınırlı olmadığını vurgulayan Güner, "Bu mücadele 7 gün değil, 24 saat ve 365 gün devam ediyor. Tütünle, bağımlılıkla, sağlığı tehdit eden tüm faktörlerle mücadelemizi yıl boyunca sürdürüyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde bu çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecek." diye konuştu.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
