İstanbul'da hakim ve savcıları hedef gösterdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

" Yenidoğan Çetesi" davası sonrası sosyal medyada hakim ve savcıları hedef gösteren paylaşım yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda " Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davanın yapılan son duruşmasının ardından, şüpheli D.L'nin sosyal medya hesabından 7 Eylül'de hakim ve savcıları hedef gösteren paylaşımının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada şüphelinin sosyal medya hesabında yapılan incelemede birçok paylaşımın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli D.L. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı D.L. savcılık ifadesinin ardından Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemeye alenen tahrik etme", "halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından tutuklandı.

Şüpheli D.L. hakimlikteki sorgusunda, iki polisin şehit edilmesinden ve "Yenidoğan çetesi" olaylarından etkilenerek bahse konu paylaşımı yaptığını iddia etti.

Pişman olduğunu kaydeden D.L. "Anlık sinirle yaptım. Hayatım boyunca kurallara hep uydum. Bebekler ve polislerin şehit edilmesine karşı sert konuştum. Cahilce bir şey yaptım. Tüm paylaşımları silip hesabı kapatacağım. Çok pişmanım. Serbest bırakılmamı istiyorum." ifadelerini kullandı.