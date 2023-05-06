İstanbul'da hakim, sara nöbeti geçiren kişiyi saldırgan sanarak vurdu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sara nöbeti geçirdiği iddia edilen kişi, hakim tarafından saldırgan sanılarak bacağından vuruldu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAĞITHANE'de sara nöbeti geçirdiği iddia edilen kişi, bilincini kaybedince omzuna tutunduğu hakim tarafından, kendisine yönelik saldırı olduğu sanılarak bacağından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay dün saat 1100 sıralarında Taşocağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir soruşturmayla ilgili keşfe gelen 12. İcra Hukuk Mahkemesi Başkanı F.Ö. (33), çalışma yaptığı sırada, kaldırımda yürüyen 63 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım sara krizi geçirdi. Krizin verdiği panikle önce hakimin şoförünün üzerine yürüyen Ali İhsan Yıldırım sonra hakimin omzunu tutunca, hakim saldırıya uğradığını düşünerek beylik tabancasıyla ateş etti. Bacağından vurulan Ali İhsan Yıldırım olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

"HAKİMİN DÜĞMESİ KOPMUŞ BOĞAZINDA YARA VARDI

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