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İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
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İstanbul'da haftanın son mesai günü bitiminde trafikte ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözleniyor.

İstanbul'da haftanın son mesai günü bitiminde trafikte ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde başlayan yoğun Trafik, Okmeydanı'na kadar etkili oluyor.

D-100 kara yolunda Haliç'ten Avcılar'a kadar çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışından Gaziosmanpaşa'ya kadar trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arası her iki yönde yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Tuzla ve Sancaktepe mevkilerinde ise Edirne istikametinde trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik sıkışıklığı Uzunçayır'dan başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bu arada, her iki yakada da bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülüyor.

Ayrıca, bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk gözleniyor. Zeytinburnu ve Cevizlibağ gibi aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaşırken, yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Güncel
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