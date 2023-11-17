İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, haftanın son iş günü akşam saatlerinde birçok noktada trafikte yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası geçişindeki yoğunluk köprü çıkışından Altunizade'ye kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki yönde yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisinden AKOM'a kadar araçlar ağır ilerlerken, Levent ve Halıcıoğlu'nda trafik çift yönlü ağır seyrediyor. Kara yolunun Avcılar Parseller mevkisinden Esenyurt istikametine, TEM Otoyolunda ise Firuzköy'den Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Tem Otoyolu'nda Ataşehir ve Ümraniye bölgesinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, Şile Otoyolu'nda Üsküdar ile Ümraniye arasında çift yönlü yoğunluk görülüyor.

Öte yandan, bazı ana arterler ve sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 69, kent genelinde ise yüzde 74 olarak ölçüldü.