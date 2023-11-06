İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte aksamalar yaşanıyor

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde birçok noktada trafikte aksamalar meydana geldi.

Kentin Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ayvansaray, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) metrobüs yolunda sürdürülen beton döküm çalışması nedeniyle Okmeydanı-Haliç yönü sol şeridi trafik akışına kapatılırken güzergah üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışı, Beşiktaş'ta Edirne istikameti, D-100 kara yolu ile TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa, Kağıthane Hasdal ve Maslak arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Beylikdüzü, Saadetdere ile Avcılar Parseller'in Ankara istikametinde ve TEM Bahçeşehir'de sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk sürüyor

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde de araç yoğunluğu görülüyor.

TEM otoyolunda Sancaktepe-Ataşehir ile Şile otoyolunda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor.

Diğer istikamette Mecidiyeköy'den başlayan trafik yoğunluğu, köprüde normale dönerken Ataşehir'de artıyor.

Ümraniye TEM otoyolunda lastiği patlayan demir yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bu bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Devrilen kamyonet çekiciyle olay yerinden kaldırılırken kazanın trafiğe etkisi sürüyor.

Toplu taşımada, Mecidiyeköy Metrobüs durağında, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'na girişlerde de yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 70'e kadar çıktı.