İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde kuvvetli yağışlı havanın da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kentte haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken kent genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç ile Zincirlikuyu'da araçlar ağır seyrediyor.

D-100 kara yolu yönünde, Haramidere Bağlantı Yolu'nda ilerleyen servis aracının toprak alana çıkarak bariyerlere çarptığı trafik kazası nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.

Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde yanan araca itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında trafik akışı durma noktasına geldi.

Esenler'de, TEM Otoyolu ile Otogar ve Hal Yolu gibi bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Bakırköy'de, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli'nin girişine kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Ataşehir'de araçlar ilerleyemedi

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. TEM Otoyolu'nda ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Ataşehir'de araçlar adeta durma noktasına geldi.

Şile Otoyolu'nda araçlar Altunizade'den Ümraniye'ye kadar ağır ilerlerken Sultanbeyli'de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak kullandığı ara sokak ve caddelerde de meydana gelen hafif hasarlı kazalar da trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor.

Zeytinburnu ve Cevizlibağ'da kuvvetli yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar bir süre duraklarda bekliyor. Bu nedenle duraklarda yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

