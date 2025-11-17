Haberler

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İSTANBUL'da okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'da okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.Kent genelindeki trafik yoğunluk oranı yüzde 69 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 81'e yükselirken, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 62 seviyelerinde seyreti. Saat 09.00 itibariyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

İstanbul'da okullarda ara tatilin sona ermesinin ardından, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu Kadıköy Yenisahra mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ve bağlantı yollarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğı 08.00 itibariyla yüzde 67 olarak ölçüldü.Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 81'e yükselirken, Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü. Saat 09.00 itibariyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63'e geriledi. DHA)

