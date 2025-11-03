Haberler

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Güncelleme:
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 73'e kadar çıktı.

Kentte haftanın ilk günü işlerine ve okullarına gitmek isteyenlerin sabahın erken saatlerinden itibaren yollara çıkmasıyla Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik ağır seyrederken, Tem Otoyolu'nun Sultanbeyli mevkisinde yoğunlaşan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik Ataşehir'den başlayıp köprü girişine kadar devam ederken, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun İSTOÇ ile Mahmutbey gişeleri arasında araçlar güçlükle ilerlerken, TEM bağlantı yolları Haramidere, Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde trafik yavaş seyrediyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 73'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 68, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 82'ye kadar ulaştı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
