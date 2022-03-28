İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücüler D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. İBB trafik verilerine göre yüzde 60 olarak ölçümlenen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da uzun süredir etkili olan soğuk havalar yerini güneşe bıraktı. Haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücü ve öğrenci servisleri sabah saatlerinden itibaren D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. Karayoluna bağlanan ara arterlerde de uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 09.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Özellikle Kadıköy istikametinde yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)