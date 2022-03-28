İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücüler D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücüler D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. İBB trafik verilerine göre yüzde 60 olarak ölçümlenen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da uzun süredir etkili olan soğuk havalar yerini güneşe bıraktı. Haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücü ve öğrenci servisleri sabah saatlerinden itibaren D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. Karayoluna bağlanan ara arterlerde de uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 09.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Özellikle Kadıköy istikametinde yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 60'ı buldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Tragger, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title