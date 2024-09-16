İstanbul'da Yağış Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Artıyor
İstanbul'da sabah başlayan aralıklı yağış, haftanın ilk iş günü ile birlikte trafik yoğunluğunu artırdı. Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğunluk gözlenirken, özellikle Haliç Köprüsü girişlerinde ve köprü bağlantılarında sıkışıklık yaşanıyor. İBB verilerine göre, Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 63, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87 seviyesine ulaştı.
İstanbul'da haftanın ilk iş günü ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.
Yağışın da aralıklarla bazı bölgelerde etkisini sürdürdüğü kentte, Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu mevkilerinde yoğunlaşan trafik Haliç Köprüsü'nün girişlerinde de çift yönlü olarak yavaş ilerliyor.
Kara yolun Okmeydanı Mecidiyeköy istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane Gaziosmanpaşa istikametinde trafik ağır ilerliyor. Mahmutbey gişeler mevkisinde trafik akıcı seyrederken, bağlantı yollarında ve Bağcılar, Esenler arasında yoğun ilerliyor.
Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk arttı
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişleri, buralara bağlanan ana ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yağışın da etkisiyle sürücüler yavaş ilerliyor.
TEM Otoyolu'nun Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkilerinde yoğunluk yaşanırken, D-100 kara yolu Ataşehir, Maltepe, Erenköy, Bostancı, Kadıköy mevkilerinde de trafik yavaş seyrediyor.
İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 63'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'ye ulaştı.