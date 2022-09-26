İstanbul'da bu sabah adım atılamadı! Trafik yoğunluğu % 60'a ulaştı

Pazartesi sabahları yaşanan trafik yoğunluğu bugün de İstanbul'u esir aldı. Haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı. Araç trafiğinin yanı sıra insan yoğunluğu da gözlendi.

Toplu taşıma, özel araç ve insan yoğunluğunun bir arada yaşandığı İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritası verilerini yayınlayarak kalabalığı gözler önüne serdi.

AVRUPA YAKASINDA %60, ANADOLU YAKASINDA %70

Maltepe D-100 Karayolunda oluşan trafik ise havadan dron ile görüntülendi. İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk günü olması dolayısıyla trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaştı.

D-100 Karayolu Pendik, Kartal, Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Maltepe D-100 Karayolunda oluşan trafik ise havadan dron ile görüntülendi.