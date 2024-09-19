İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve günün erken saatlerinden itibaren iş yerlerine ulaşmak için trafiğe çıkanların oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir arasında çift yönlü trafik yoğunluğu görülüyor. Şile Otoyolu'nda Ümraniye istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Kozyatağı'ndan başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık'a kadar sürüyor. Kavacık bağlantısında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde oluşan trafik nedeniyle araç kuyrukları görüldü.

D-100 karayolunda Kartal'dan başlayan trafik yoğunluğu çift yönlü olarak Kadıköy'e kadar aralıklarla devam ediyor.

Trafik yoğunluğu nedeniyle Altunizade mevkisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de araç yoğunluğu arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde de trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Küçükçekmece mevkisinde yoğunluk yaşanıyor. Beylikdüzü-Avcılar Ankara istikametinde de araçlar trafikte yavaş ilerliyor.

Kara yolunda Ankara istikametinde Haliç Köprüsü girişi ile Mecidiyeköy mevkilerinde de yoğunluk gözleniyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye ulaştı.