İstanbul'da Okul Dönüşü Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluşurken, ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal'dan Avrasya Tüneli'ne kadar araçlar zaman zaman güçlükle ilerliyor. Karşı yönde ise Uzunçayır'da başlayan yoğunluk Maltepe'ye kadar sürüyor.

TEM otoyolu Edirne istikametinde Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir, Ankara istikametinde ise Çamlıca gişeler mevkisinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 Kozyatağı Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Şile Yolu, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine, Göztepe mevkisinden ise Kadıköy yönüne trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde Altunizade mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu Kavacık bağlantısında FSM Köprüsü yönünde oluşan trafik nedeniyle araç kuyrukları görülürken, Şile Yolu Ümraniye istikametinde de araç yoğunluğu yaşanıyor.

Metrobüs ve metro duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Yenibosna mevkisinde ve Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu Avcılar Gişeler'den Mahmutbey Gişeler'e kadar Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunda Çağlayan mevkisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik ağır ilerliyor, Beylikdüzü yönüne ise akıcı seyrediyor.

Trafik yoğunluğuyla birlikte Yenibosna, Avcılar, Haramidere, Sefaköy ve Altunizade metrobüs ve metro duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 63'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.