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İstanbul'da Hafta Sonu Soğuk ve Yağışlı Hava Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Sıcaklıkların düşmesi ve yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgarın da fırtına şiddetinde esmesi beklenirken İBB ekipleri olumsuzluklara karşı hazırda bekletiliyor.