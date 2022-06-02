İSTANBUL'DA HAFTA SONU 9 MAHALLEDE SEÇİM HEYECANI - Haberler

İstanbul'da, vefat, istifa gibi nedenlerle boşalan 9 mahalle muhtarlığı için 5 Haziran pazar günü, muhtarlık ara seçimi gerçekleştirilecek.

"BIRAKACAĞIMI ÖĞRENİNCE ÜZÜLENLER OLDU"

"SEÇİM İÇİN HEYECAN VAR"

"İLK ZAMANLAR TOY GÖRÜYORLARDI AMA BU ALGIYI KIRDIM"

"DAHA ÖNCE DE BABAM ADAYDI"

"2-3 ÖNE ÇIKAN ADAYIMIZ VAR"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel