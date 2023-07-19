İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler devam ediyor
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İstanbul'da polis ekipleri tarafından hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler sürüyor. Tuzla Akfırat İstanbul Park Bulvarı'nda yapılan denetimde, radarlı hız, tonaj ve plaka kontrolü gerçekleştirildi. Sürücülerin ehliyet ve evrak durumlarına bakılan denetimde, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı.
İstanbul'da polis ekiplerince hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Tuzla Akfırat İstanbul Park Bulvarı'nda yapılan denetimde, radarlı hız, tonaj ve plaka kontrolü gerçekleştirildi.
Sürücülerin ehliyetlerinin kamyon kullanmaya elverişli olup olmadığına ve evraklarına bakan ekipler, hafriyat kamyonları dışında kurallara uymayan veya hız sınırını aştığı için radara takılan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Polis ekiplerinin, hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.