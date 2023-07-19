İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler devam ediyor

İstanbul'da polis ekipleri tarafından hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler sürüyor. Tuzla Akfırat İstanbul Park Bulvarı'nda yapılan denetimde, radarlı hız, tonaj ve plaka kontrolü gerçekleştirildi. Sürücülerin ehliyet ve evrak durumlarına bakılan denetimde, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri, hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı.