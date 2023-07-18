İstanbul'da Hafriyat Kamyonlarına Denetim: Kurallara Uymayan Sürücülere Cezai İşlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tuzla Akfırat'ta hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul Park Bulvarı'nda radarlı hız, tonaj ve plaka kontrolü yapılan denetimlerde, sürücülerin ehliyetlerinin kamyon kullanmaya elverişli olup olmadığına ve evraklarına bakıldı. Ekipler, kurallara uymayan veya hız sınırını aştığı için radara takılan sürücülere cezai işlem uyguladı.