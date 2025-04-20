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İstanbul'da hafızlığını tamamlayan 57 öğrenci için icazet töreni yapıldı

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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlığını tamamlayan 57 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlığını tamamlayan 57 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni, Fatih Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, okul müdürü Bayram Kefeli, davetliler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii müezzini Şükrü Asıleren'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Gül, 57 hafızı tebrik etti.

Gül, "İnancımızın, gelenimizin önemli bilgilerinin değeri olan hafızlığı yaşatan başta hocalarımız olmak üzere annelerimize, babalarımıza, kıymetli öğrencilerimize, destek verenlere ayrı saygılarımı iletiyor, teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah İstanbul'un her bir alanında, Diyanet İşleri Başkanlığımızın işbirliğinde bu tür güzel anları görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tekbir eşliğinde sahneye gelen 57 öğrenci, Kuran-ı Kerim tilaveti yaptı. Daha sonra öğrencilere, protokol üyeleri tarafından hediye verildi.

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Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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