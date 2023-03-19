İstanbul'da hafif ticari aracın çarptığı iki çocuk yaralandı
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İstanbul Silivri'de meydana gelen trafik kazasında, 2 çocuk yaralandı.
İstanbul Silivri'de meydana gelen trafik kazasında, 2 çocuk yaralandı.
Alipaşa Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde seyir halindeki 34 SR 075 plakalı hafif ticari araç, "çekçek" olarak tabir edilen araçla kağıt toplayan iki çocuğa çarptı.
Kazada yaralanan iki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel