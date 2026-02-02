Haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yükseklerde kar yağışı görülüyor

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması nedeniyle trafikte dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinden itibaren kuzeydeki bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Sultangazi'de hafif sulu kar yağışı görülüyor.

Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması sonucu trafikte araçlarını yavaş kullanmak zorunda kalıyor.

