İstanbul'da güzel havayı fırsat bilenler sahillerde ve yeşil alanlarda vakit geçirdi

İstanbul'da güzel havayı fırsat bilenler sahillerde ve yeşil alanlarda vakit geçirdi
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İstanbullular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatilinde güzel havayı da fırsat bilerek sahiller ve yeşil alanlarda vakit geçirdi.

İstanbullular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatilinde güzel havayı da fırsat bilerek sahiller ve yeşil alanlarda vakit geçirdi.

Megakentte tatil gününü gezerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahillere ve millet bahçelerine akın etti.

Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde bazı vatandaşlar aileleri veya arkadaşlarıyla piknik yaparak vakit geçirirken, bazıları da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü arka plana alarak fotoğraf çektirdi.

Kentin farklı noktalarını gezmek isteyenler, vapur iskeleleri ile sahillerde de yoğunluğa neden oldu.

Sirkeci İskelesi'nden vapura binmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Buradan başta Üsküdar ve Kadıköy olmak üzere çeşitli noktalara ulaşmak isteyenler, vapurların içerisinde de kalabalık oluşturdu.

Üsküdar İskelesi'nde vapurdan inen yolcular uzun kuyruklar oluştururken, sıcak havayı değerlendirmek isteyenler yeşillik alanlarda piknik yaptı.

Kadıköy'e vapurla ulaşan vatandaşlar da iskelede kalabalık oluşturdu, bazıları sahilde gezdi, kimileri de banklarda oturup güzel havanın tadını çıkardı.

Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek isteyen vatandaşlar, Eminönü ile Karaköy'deki iskelelerde de yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA / Güncel
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