İstanbul'da Gürültü Cezaları Artıyor

İstanbul'da Gürültü Cezaları Artıyor
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İstanbul Valiliği, açık alanlarda ve toplu taşıma araçlarında gürültü yapanlara para cezası uygulayacak. Cezalar kişilere 1.406 TL, işletmelere ise 30.478 TL ile 152.895 TL arasında değişecektir.

İstanbul Valiliği, Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere para cezası yazılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada; Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır. İstanbul Valiliği olarak bu durumun önüne geçebilmek için; Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi gereğince şahıslara bin 406 lira, işletmelere ise 30 bin 478 liradan 152 bin 895 liraya kadar para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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