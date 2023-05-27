İstanbul'da bir erkek şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu bir kadın ile başka bir şüpheli tarafından toplam 923 bin TL dolandırıldı. İ.A. ve C.D. isimli 2 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.

İstanbul'da 'gümrük' yalanıyla 923 bin TL dolandırıcılık yapan iki şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da, bir erkek şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu bir kadın ile başka bir şüpheli tarafından toplam 923 bin TL dolandırıldı. "Gümrüğe kadar gelen kadının üzerindeki yüklü miktardaki para nedeniyle giriş yapamadığını, vergi için bir miktar ödeme yapılması halinde paranın kurtarılarak kadınla içeriye gireceği" yalanıyla mağdur şahsı dolandıran iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu bir kadınla tanışıp gönül ilişkisi kuran bir kişinin dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Kadınla bir süre görüşen ve Türkiye'ye gelmesi konusunda sözleşen erkek mağduru, telefonla bir başka şahıs aradı. Kendisini gümrük müdürü olarak tanıtan şüphelinin "gümrüğe kadar gelen kadının üzerindeki yüklü miktardaki para nedeniyle giriş yapamadığını, vergi için bir miktar ödeme yapılması halinde paranın kurtarılarak kadınla içeriye gireceğini" diyerek mağdur şahsı ikna ettiği belirlendi.

Mağdurun bu şekilde birden fazla banka hesabından 923 bin lira dolandırıldığını tespit eden ekipler, İ.A. ve C.D. isimli 2 şüpheliyi Beykoz'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Yapılan aramada; 2 adet telefon, 2 adet simkart ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. tutuklanırken, C.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.