İstanbul'da GSM operatörünü dolandıran şebekeye operasyon

İSTANBUL'da paravan şirketler kurarak bir GSM operatörüyle kurumsal abonelik sözleşmesi yapıp 254 cep telefonu alan ve ücretini ödemeden şirketleri yabancı uyruklu kişilerin üzerine geçiren şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda GSM operatörünü 2 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bir GSM operatörü, kurumsal sözleşme imzalayarak 254 telefon sattığı bazı şirketlerden paralarını alamadığını ve şirketlerin yabancı uyruklu kişilerin adına geçtiği yönünde ihbarda bulundu. İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda 2019-2020 yılları arasında bazı kişilerin paravan şirketler kurarak operatörlerin kurumsal sözleşmelerinden faydalandığını bu kapsamda bir GSM operatöründen 254 telefon talep ettiklerini, gelen telefonları kargoculardan teslim aldıklarını ancak paralarını ödemediğini daha sonra açtıkları paravan şirketleri ise yabancı uyruklu kişilerin üzerine devrettiklerini belirledi. Ekipler, GSM operatörünü 2 milyon lira zarara uğratan 9 şüpheli tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheliden 6'sı yakalanırken 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.