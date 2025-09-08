İstanbul'da Gösteri Yasağına Karşı Soruşturma: 14 Gözaltı

İSTANBUL Valiliğinin 6 ilçede miting, toplantı ve gösteri yasağına karşı, sosyal medya hesaplarından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'unun, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Diğer 10 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Valiliğin; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de miting, toplantı ve gösteri yasağı kararının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işlemeye davet ettiği öne sürülen sosyal medya hesapları hakkında inceleme yapıldı. 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca 'suç işlemeye tahrik' suçundan başlatılan soruşturmada, şüphelilerden 14'ü yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden 9'unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.