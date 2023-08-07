İstanbul'da gökyüzünde parlak ışık görüldü

İstanbul ve birçok farklı ilde saat 02.20 sıralarında gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi, Yalova'daki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüsünde hızlıca aşağı doğru inerken parlayıp büyüyen ışık kütlesinin bir süre sonra sönerek kaybolduğu görülüyor. Sosyal medyada da pek çok insan tarafından paylaşılan görüntülerdeki parlak ışık kütlesinin atmosfere giren bir göktaşına ait olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak ışık Yalova'daki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul ve birçok farklı ilde saat 02.20 sıralarında gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi, Yalova'daki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntüsünde hızlıca aşağı doğru inerken parlayıp büyüyen ışık kütlesinin bir süre sonra sönerek kaybolduğu görülüyor.

Sosyal medyada da pek çok insan tarafından paylaşılan görüntülerdeki parlak ışık kütlesinin atmosfere giren bir göktaşına ait olabileceği değerlendiriliyor.