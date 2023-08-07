İstanbul'da gökyüzünde parlak ışık görüldü

İstanbul ve birçok farklı ilde saat 02.20 sıralarında gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi hızlı bir şekilde aşağı doğru inerek parlayıp büyüyerek kayboldu. Görüntüler araç kamerası ve sosyal medya üzerinden kaydedildi. İddialara göre, görüntü bir göktaşına ait olabilir.