İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor İstanbul'da Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oluyor. İstanbul'da Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oluyor. D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor. Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanağın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. AA / Şükrü Gündüz - Güncel TEM Otoyolu İstanbul Güncel Haberler

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