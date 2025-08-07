İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Etkili Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Meteoroloji uyarılarının ardından bazı ilçelerde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.

Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazıları yağmur altında yürümeyi tercih etti.

Bazı ilçelerde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi

ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular

Dev rakam! Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservisi duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.